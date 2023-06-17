本年度可供編配公屋 2.4萬伙難滿足

租置回收單位 恒常化出售獲批 輪候公屋大排長龍，房屋委員會資助房屋小組委員會昨通過2023/24年度公屋編配估算，約有2.41萬個單位，包括約8,500個新單位及約1.56萬個回收單位可供編配，當中有74.7%，即1.8萬個單位編配予公屋申請者。此外，小組委員會昨亦通過恒常化租者置其屋回收單位計劃，意味「居屋2023」及日後的綠置居和居屋計劃均會有租置回收單位出售，暫定於今年中接受申請。

房委會指鑑於租置回收單位在過去兩次的銷售計劃中反應正面，經檢討後決定恒常化出售租置回收單位。未來出售租置屋單位時，目標買家為綠表資格人士，以及在「特快公屋編配計劃」下的合資格申請人，會繼續透過居屋或綠置居銷售計劃出售租置回收單位。假若在居屋或綠置居銷售計劃結束後，仍有未售出的租置單位，則會在「特快公屋編配計劃」出售。

購租置屋「中伏」 房署稱協助買家視察 曾有購入租置屋單位的新業主「中伏」，發現所購單位與「曱甴屋」為鄰。房屋署稱會盡力在可行情況下，與持份者安排，協助買家視察在「居屋2023」下出售的租置回收單位。

首批約800個租置回收單位已在「綠置居單位2020/21」全數售出，第二批約500個租置回收單位在「居屋2022」出售，售出率約為99%，僅剩6個單位未售出。而在18.4萬個租置單位中，約有3.2萬個單位，即17%仍未售出，平均售價約為50萬元，最平只是14萬元。

另外，小組委員會亦討論公屋編配估算結果，2022/23年度實際編配數字約為3.08萬個，多於原先估算11.9%。房委會解釋是疫情影響，令2021/22年度部分入伙及揀選公屋的程序，延至2022/23年度才完成。

2023/24年度估算共有約2.41萬個單位，在「配額及計分制」下非長者一人申請者，每年編配限額為擬編配予公屋申請者單位總數10%，上限為2,200個，故在2023/24年度「配額及計分制」下申請者的編配額為1,800個。