樂聚維港嘉年華 連續5周末免費入場

【本報訊】暑假除了外遊，留港的人指定日子亦可到灣仔海濱聽聽歌、欣賞表演。旅遊發展局下月8日起一連5個周六、日，在灣仔臨時海濱花園一帶舉行「樂聚維港嘉年華」。逾3萬平方米的海濱會有街頭表演、X-Game極限運動表演，以及維港水上音樂會，逾40組中港台三地及海外歌手樂隊分別於5大主題共20場表演中獻唱，全部免費入場。

邀世界好手演出 街頭表演由25支表演隊伍組成，例如澳洲藝術體操前冠軍選手會送上LED呼啦圈表演；曾在澳洲巡迴演出、以非洲森林大象為藍本的藝術裝置更首度在港曝光。而戶外X-Game表演區將有多名越野單車與滑板頂尖好手展現高難度的動作，包括國家隊滑板選手、年僅14歲的陳燁。

最吸引眼球的20場維港水上音樂會將分為「亞洲力量」、「音樂新世代」、「廣東流行匯」等主題，本地歌手陳慧琳、唱作歌手馮允謙、王菀之；台灣金曲獎候選歌王Hush等歌手樂隊表演。旅發局預料每場音樂會容納2,500名觀眾，當中80%為港人，亦預留小部分門票予旅客。

音樂會只設企位，不會劃位，門票將在本月27日，以及下月17日分兩輪於旅發局電子平台免費發放，每場一套兩張門票，同時只可領取最多兩場門票，市民即日起可於網站預先登記帳戶。

旅發局總幹事程鼎一表示，市民入場時需出示門票上的二維碼，而該二維碼一經使用便作廢，呼籲市民不要炒賣，以免無良賣家將同一個二維碼發予多人，「賣畀10個人咁點入場？」令買家最終受害。嘉年華至今籌備費達4,000萬元。