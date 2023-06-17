入境處救人組 今年首5月接1103宗求助

蔡宇飛

【本報訊】疫情後本港全面通關，不少港人外遊，在外港人遇事向入境事務處求助的個案亦隨之而增加。單是今年首5個月，俗稱「救人組」的「協助在外香港居民小組」已接獲1,103宗求助。就1868 WhatsApp求助熱線，截至5月底共收到約1,700求助或查詢，但當中只有約一成是真正境外港人求助個案，其餘都是入境處其他申請有關的查詢，入境處籲市民勿濫用求助熱線，以免影響真正求助個案的處理。

入境處藉着參與一年一度的香港國際旅遊展，接觸旅遊業界和廣大市民，介紹「協助在外香港居民小組」的工作和求助途徑，同時聯同外交部駐港特派員公署在現場舉行講座，向公眾介紹國家的領事保護和服務。

籲勿濫用熱線 總入境事務主任（國際協作）蔡宇飛建議，市民旅遊出發前應先了解目的地，包括其安全形勢及出入境規定等，旅行證件和辦妥簽證亦應備存幾份副本分開放好，並依自身需要投保合適的外遊保險。旅遊時應與家人或朋友保持聯繫，謹記小心保管旅遊證件及財物，參與各類活動亦需注意人身安全。

救人組今年首5個月接獲1,103宗求助個案，隨着港人外遊人數增加，預計全年求助個案會回升至約2,700宗。雖然求助個案於疫情後平穩，但求助熱線電話數字大幅增加，首5個月錄得超過6.3萬，當中約2.4萬為一般入境事務查詢，如換領身份證及特區護照等。就1868 WhatsApp求助熱線，截至5月底，共收到約1,700求助或查詢，但當中只有約一成是真正的境外港人求助個案。