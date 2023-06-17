醫健：醫健寶庫：ICU病床如何用得其所

按統計，全球深切治療部（ICU）病床數量由平均每10萬人1.6張到34.6張不等，這不僅揭示了高收入和低收入國家醫療資源的懸殊，更延伸到一個恒久不變的難題──如何確保 ICU的病床用得其所？

須持久執行分流系統 年約四旬的末期大腸癌病人蘇先生，正接受積極治療、生活如常。一天，蘇先生忽然肚痛，經檢查發現大腸壁破裂，須進行緊急手術，外科醫生着其術後入住ICU密切監察病情。另一邊廂，80歲的新冠肺炎患者張婆婆，須插喉並使用正壓呼吸機幫助呼吸，同樣需要ICU床位。那麼，應將最後一張ICU床位留給誰呢？

新冠疫情為全球醫療系統帶來沉重負荷，不少患者因嚴重肺炎和急性呼吸窘迫綜合症（Acute Respiratory Distress Syndrome）而須轉介至ICU。面對患者多不勝數、床位卻供不應求，應揀選哪些患者入住ICU，以獲得最大臨床效益，便成為ICU醫生每天面對的難題。

一套公平且可持久執行的分流系統乃不可或缺。ICU醫生會按照患者病情，判斷深切治療能否為其提升治療效果（Benefit）；而患者的短期生存率（Short-Term Survival）、對醫療資源的需求（Resource Use），以及因本身長期病患而影響長遠預後（Long-Term Benefit）等都是考慮因素。

原則上，運用ICU床位盡量接收更多患者是正確的。與此同時，ICU亦須預留足夠床位應付突如其來的需求，如接收醫院內病情突然轉差的病人，甚至大型災難（如重大交通事故和火災）的傷者，以防因人手及資源不足而延誤診治。

對於上述難題，ICU團隊最終先接收張婆婆，並立即為她插喉維持呼吸。而在蘇先生接受緊急手術的數小時內，ICU醫生把另一位病情相對穩定的ICU病人轉往加護病房，並將騰出的病床讓予蘇先生，讓其術後可在ICU密切監察病情。ICU醫生總算得以化危為安，惟類似情況必定再現──這便是ICU恒久不變的難題。

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院

深切治療醫學部臨床助理教授 楊珮寧醫生

香港大學李嘉誠醫學院