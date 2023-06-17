福島核魚輻射超標 日領館稱無損食安

【本報訊】日本政府與東京電力公司擬下月排放經處理的福島第一核電站核污水入海之際，核電站早前被爆出港灣內所捕獲的海水魚輻射嚴重超標。日本駐香港總領事館昨日回應事件指，該港灣內一直沒進行漁業活動，魚類亦絕不會流通，並不會影響日本食品安全。領事館又說，輻射魚是當年受事故影響的魚，與目前正在準備排放核污水事件無關。

日本駐香港總領事館提到，發現高濃度「銫」許氏平鮋的福島第一核電站港灣，是當時核事故影響殘留的地方。當年福島第一核電站事故發生後不久，便有污染水流入核電站的港灣內，因此東京電力公司自2012年起定期清理及分析港灣內的水及魚類，而為防止魚類游出港灣，亦設置多個安裝防止魚類游離的護網。而港灣外的海水中「銫137」濃度與日本全國海水的濃度相同，故不存在港灣外魚類的安全問題。

稱問題魚類絕不流通 日方強調，地方政府一直根據國家所設定的放射性「銫」的標準值，對包括魚類在內的食品進行監測檢查。而超過標準值的食品，將被回收並丟棄。超過標準值的食品不會在日本國內流通販賣，亦不會出口到國外。