飛沫傳播 46歲漢染腦膜炎雙球菌

【本報訊】衞生署衞生防護中心調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，這疾病是經由直接接觸帶菌者或受感染者的飛沫而傳播。個案涉及46歲男子，他於6月13日被發現失去知覺，同日送往瑪麗醫院急症室，並入院接受治療。臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症，病人情況穩定，腦脊液樣本經化驗後，證實有腦膜炎雙球菌。

失知覺送院治療 初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者至今無病徵。衞生防護中心表示，腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。潛伏期由2至10日，一般為3至4日。

腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡等情況。若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。腦部損害可導致智力受影響、智力發展遲緩、失聰及電解質失衡。侵入性腦膜炎雙球菌感染更可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎。腦膜炎雙球菌感染是一種嚴重的疾病，病人須盡快接受抗生素治療。