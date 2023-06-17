東華學院聯招申請踴躍 放射治療學額競爭最激

平均116人爭1個位

該學院的SSSDP輔助醫療課程中，「護理學（榮譽）健康科學學士」課程的報讀人數最多，收到接近6,000份申請，約14人競爭一個學額，與去年相若。其餘輔助醫療課程，「放射治療學（榮譽）理學士」學額競爭最為激烈，約有116人競爭一個學額，其次是「物理治療學（榮譽）理學士」及「醫療化驗科學（榮譽）理學士」，平均60及53人競爭一個學額。另外，該學院「應用老年學（榮譽）理學士課程」亦收到近1,000份申請，較去年增加約36%。