賽馬會平行心間計劃 促進青年精神健康

【本報訊】香港賽馬會慈善信託基金推出「賽馬會平行心間計劃」，為12至24歲的青年人建立一套專為他們而設的身心靈健康服務模式，並以跨界別方式培育新一代的青年工作者。該計劃建立8個年輕人的專屬空間，提供一站式、以3層架構為本的早期介入及支援服務，幫助年輕人跨過難關。

聯同6非牟利機構執行 該計劃獲基金資助近2.95億元，聯同香港小童群益會、香港明愛、香港遊樂場協會、香港青年協會、聖雅各福群會及香港青少年服務處和香港大學6間非牟利機構負責執行。該計劃為期4年半，在全港設立8間「平行心間」，青年參與「平行心間」服務以提高個人認知能力、個人優勢及提升其整體身心靈健康質素。

另外，該計劃亦為受到初期情緒困擾的青年提供早期介入及支援服務，並以創新的3層介入模式改變他們尋求協助的習慣。第一層以活動形式，提供身心健康減壓活動，藉此識別有需要的年輕人；第二層以個人和治療小組形式支援輕度至中度情緒困擾的年輕人；第三層由計劃內的精神科醫生、臨床心理學家及社工為有需要的年輕人提供評估及個案輔導服務。

該計劃日前於中環大館舉行第二屆國際會議，民政及青年事務局青年專員劉家麒、香港賽馬會慈善事務部主管（青年發展及扶貧項目）應鳳秀有份出席。為期兩日的會議邀請了國際及本地知名的學者和專家，探討現今青年於身心靈健康領域面對的挑戰外，更加入一系列由青年主持的展覽、工作坊和表演等，以提倡「青年為本」、「青年友善」及「青年共建」的青年身心靈健康服務。