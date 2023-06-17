逾半成人懶攰無時間 體能未達世衞建議

調查：缺乏運動 機能下降 港人工作繁忙，缺乏運動或令身體機能下降。社區體育事務委員會公布「全港社區體質調查」，結果發現有逾半受訪成年人未符合世界衞生組織的體能活動建議，即未能每星期累積150分鐘或以上，中等或以上強度的體能活動。不過，對比10年前同類測試，調查中各年齡層大部分體質參數已有所改進。中文大學體育運動科學系教授許世全說，近年香港運動員在國際比賽得獎，加上疫後復常，運動風氣好，有助提高市民運動意識。

「全港社區體質調查」在2021年7月至2022年12月進行，分析了8,419個市民樣本，年齡介乎7至93歲。調查發現，有53.8%成年人並未符合世衞的體能活動建議，當中又以女性為多，有56.8%未達標，男性則為49.3%。

參與體能活動主要障礙方面，17至59歲的男性成年人，有56.27%表示缺乏時間，53.77%人感到疲倦。另有53.13%女性成年人指懶惰、缺乏時間和感到疲倦，分別有54.07%、53.13%及51.27%。而有39.68%由60至79歲的老年人則稱，天氣差是參與體能活動主要障礙。

體適能較10年前有進步 至於體適能表現，大多成年人對比10年前同類測試有進步，例如20至39歲男性心肺耐力測試、肌力/肌耐力測試；20至59歲女性柔軟度測試、肌力測試等。

而兒童組別方面，66.3%兒童不達標，即每星期進行60分鐘或以上中度至高強度的體能運動；但只有15.7%兒童有缺乏足夠體能運動的認識，此為認知與實際行為間存在顯著差異。

許世全表示，調查中逾半市民指疫情對運動有影響，復常後「可能屈得太耐無得做，市民積極咗好多」，多了市民到戶外運動，令運動氣氛更好。他建議政府舉辦更多運動課程供市民參與。至於是否體育資源不足，康樂及文化事務署助理署長（康樂事務）孔得泉認為，即便體育場館封閉，市民仍可在家運動，該署亦有舉辦不同體育課程。