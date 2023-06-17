醫生：輸注不困難 仍須監測情況

彭鴻昌

【本報訊】沙田威爾斯親王醫院一名28周早產嬰兒輸注強心藥物期間，醫護人員未有打開輸注管的活栓，阻礙藥物輸注歷時約50分鐘，其後嬰兒病情惡化離世。深切治療專科醫生李衛全表示，一般而言早產嬰兒使用強心藥，會按體重計算，同時根據血壓及心跳情況去調校注射量，開始輸注液體時醫護人員要監測情況，包括血壓、心跳及儀器有否問題。

50分鐘方響警報欠妥 李表示，為病人輸注藥物程序並不困難，屬簡單程序，通常是預備藥物，駁入喉管並開啟活栓，由一名護士已可處理，毋須資深醫護處理，而深切治療部每位病人會有一名護士專門負責。至於警報系統的設計，要視乎輸注藥物的速度及達到的壓力水平響起，若喉管阻塞藥物流動，尤其是強心藥，輸注儀器在50分鐘後才發出警報，屬相當長時間。

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，儀器在事發後相隔50分鐘才發出警報，情況不理想，他認為當局應檢視相關醫療儀器的運作，同時要了解當時醫護人員有沒有檢查，包括核實是否有開啟活栓。他又指，近年護士流失率高，達10%空缺，病房工作人手緊張，但護士面對病人仍應做足程序，小心處理，不能分心，而非將所有事故歸咎於人手不足。