同胎孿生嬰 仍留醫深切治療部

【本報訊】涉事母親所懷的雙胞胎屬單絨毛膜雙羊膜（MCDA）雙胞胎，至本周一（12日）醫院發現其中一胎心跳不正常，決定緊急剖腹取出雙胞胎。院方指事發當晚知悉儀器輸注管活栓無開啟後，立即調整並為嬰兒重新輸注強心藥，其血壓曾有改善及維持約4小時，惜最終離世。據悉，雙胞胎的另一名孿生嬰兒仍在新生兒深切治療部留醫。

發現事故後重注強心藥 威院兒科部門主管馮麗華表示，事故中的母親懷有屬於MCDA雙胞胎，在懷孕16周時，雙胞嬰兒血液分配不平均，導致生長體形並不對稱，獲轉介至威院婦產科。

早產嬰經緊急剖腹後，入住新生兒深切治療部，院方曾以多種方法救治，包括注射生理鹽水、上調腎上腺素劑量等。惟至凌晨3時50分，輸注儀器因輸注管活栓未開啟而響警報。醫護重新為嬰兒輸注強心藥，惜嬰兒仍於下午4時離世。

兒科專科醫生劉成志解釋，雙胞胎須共用胎盤，他們的血液循環系統互相連結，有機會出現「雙胞胎輸血症候群」，出現一個嬰兒大、一個嬰兒小，「大的通常會健康一點，細的則身體較差。」因在母體裏，大的吸收得更多養分，例如血液集中流向一個，另一個則難以吸收，繼續懷孕或胎死腹中。

惟提早剖腹生產取出雙胞胎，另一個「無事的BB」即使本身健康，成為早產嬰亦有機會令其肺部構造發育不成熟，需用呼吸機直至肺部康復，而體內其他器官亦有機會因未成熟而出現不同狀況，需「慢慢養番好」。

他指新生兒深切治療部留醫患者牽涉複雜醫療程序，有一定風險。嬰兒真正死因，有待驗屍官判斷是否與落強心藥有直接關係而誘發問題，抑或與嬰兒自身疾病有關。