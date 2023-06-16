冰鑑春秋：為甚麼要辨識解放軍？

台海衝突升高，民進黨玩弄全民動員的對抗意識如火如荼，最近公布新版「2023國防應變手冊」，內容不僅較去年大增，還新增所謂國軍與解放軍制服圖示的「敵我辨識」，讓民眾在戰爭爆發後可以認出到底誰是解放軍。

可惜不出所料，這小小一本手冊又搞了個大烏龍，原來解放軍去年已經全面換裝「21式迷彩特勤作訓服」，手冊內刊載的卻是舊版的「07式作訓服」，但要說資訊沒更新也不對，因為圖示中的軍銜與臂章卻又和21式相符，結果就是弄了個新舊混合的四不像。

更特別的是，明明大陸軍方網站可直接找到真人照片的解放軍圖示，但手冊中卻偏偏使用Q版漫畫圖示，而且國軍是笑臉，解放軍是苦臉。軍方表示這是為了避免版權爭議，所以才沒直接使用真人照片，而是用自創的漫畫圖示來表現。

老實說，我完全不懂讓台灣一般民眾辨識解放軍制服與軍階的意義到底是甚麼？戰爭發生時，平民百姓最重要的就是盡量遠離戰火，維繫自己的生命安全，而當你能看到解放軍的時候，不正表示解放軍已經登陸台灣？此時難道還要上去辨識軍階？看到小兵喝斥，看到長官立正敬禮嗎？軍方難道期待一般民眾拿着掃把畚箕去和敵人拚命嗎？

更荒唐的是，手冊中不僅圖示弄錯，還連冬季荒漠作訓服也登載，軍方難道自己也不知道台灣是甚麼氣候？解放軍可能會穿冬季荒漠作訓服來台灣作戰嗎？教導民眾這個，是打算萬一有解放軍真的穿了，讓民眾可以嘲笑對方搞不清楚狀況嗎？

國軍若真想編出實用的應變手冊，最好的方式就是派人去烏克蘭觀摩，看看真實的戰場需要準備甚麼。閉門造車，最後就只能貽笑大方。