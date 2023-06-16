議論縱橫：本港多用核電面面觀

特區政府宣布，將由內地增加核電的輸入，以減低本港的碳排放及穩定電價。亦有人說藉此引入競爭，壓抑電費。

此事異常複雜，倡議者對事件的本質一知半解。首先，多輸入核電應無問題，因為額外的輸入量只佔廣東核電量一個微小的比例，但有兩點甚棘手。第一，倘若發生緊急事故，香港是否有優先，繼續供電，不會削減？此點應可做到，但必須寫入協議內。第二，進口的電費如何釐定？很多人沒留意，內地的企業需要賺錢，蓋國家所奉行的是有中國特色的社會主義，即市場經濟與計劃經濟的混合體。可見廣東不會廉價額外供電給香港。

那麼，多進口核電以減輕電費壓力之說，效用不會顯著。當然核電的價格確比煤電及天然氣發電穩定及廉宜，但實際後果有待商訂。

至於多用核電，以收引入競爭，壓抑電價之說，乃天方夜譚。核電用以作基礎負荷，意指一天24小時都存在的需求，並非隨時可以拒收。頂峰需求（一天之內為時甚短）通常由小型燃氣機組負載，其成本低而且隨時可以啟動。

所謂引入競爭以壓抑電價，自上世紀90年代由歐美國家提出以來，從未有一個國家真正成功而獲益。此實質上乃是一種財技，亦即將電力商品化，放入金融市場。並昭告世人，一切東西引入競爭可解決所有問題，資源得到最有效的運用。

世上哪個國家操控環球金融市場，眾所周知。引入競爭的財技影響甚遠，普通人不易察覺其缺陷，只知人云亦云。每個國家或地區的實際情況不同，當地政府需基於實況作決策，方為明智。本港欠缺熟悉能源政策而能作獨立思考的學者，殊為可惜。