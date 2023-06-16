橫眉冷看：為何冷待布林肯

美國國務卿布林肯求之再三，終於得到北京答允，讓他來華訪問，行程安排在6月18日和19日。在美國政治架構之中，國務卿十分吃重，實權遠勝於副總統。副總統名義上坐第二把交椅，但負責的政務不多，在實際的權力榜上，國務卿才是名列第二，地位僅次於總統。布林肯位高權重，但要想「出使」中國，卻是如此卑躬屈膝，中美兩國這一場外交博弈，誰處於上風，於斯可見。

中國是禮儀之邦，素來好客，但對布林肯的冷淡，卻是十分罕見。早在今年2月，布林肯就聲稱會到訪中國，更在大洋彼岸大肆宣傳，試圖造成既定事實。只是中國外交部反應淡然，一直拒絕確認其事。布林肯討了個沒趣，後來惟有借「氣球事件」做文章，宣稱有中國氣球闖入美國領空，故要押後訪華行程，以表示抗議。

氣球的把戲玩完了，布林肯也勉強找到下台階，但他想出訪中國的念頭，卻從未止息，大抵是因為國際局勢兵凶戰危，這位國務卿不能不求助於中國吧。直至本月，北京終於答應讓布林肯來華，只是接待的規格估計不高，人家堅持要來，我方姑且虛應其事，但對於款待這個客人，中國外交部恐怕是很難提得起勁。

中方如此冷待布林肯，究其原因，大抵是源於2021年阿拉斯加之會。當時中國外交部長王毅與中國外事工作委員會辦公室主任楊潔篪聯袂出席，美方接待團的領軍人物正是布林肯。整個會面過程，美方的態度十分傲慢，楊潔篪忍不住公開批評，說：「我們把你們想得太好了，我們認為你們會遵守基本外交禮節……」所謂「凡事有因必有果」，布林肯今日所受之果，大抵正是自己昔日親手所種。