龍吟虎嘯：緊張關係暫時降溫

中國外長秦剛和美國國務卿布林肯通電話後，中美宣布布林肯將於本月18日及19日訪京。這個得來不易的「溝通交流」，當然不是兩國外長通個電話就搞掂的，這背後中美做了大量的工作和博弈。

山姆大叔一貫傲慢自大，不管幹了甚麼損害中方利益的事情，不管自己怎麼毫無誠信、出爾反爾，總以為只要提出「溝通交流」，中方就要立刻「倒屣相迎」、「無任歡迎」。老美當自己是甚麼？

這次中方就要好好教訓一下傲慢成性的美國人。想來「交流對話」沒那麼容易！先要講清楚老美幹了哪些損害中國的壞事，要負甚麼責任？要讓美方以行動改善證明自己的不得再向中國玩兩面派，一邊要對話、一邊搞打壓的把戲。幾經折騰，老美知趣；經此一役，老美要老老實實地講誠信、有誠意和中國打交道是多麼必要，休耍流氓無賴的鬼把戲。

那麼，中美外長「交流對話」要談甚麼呢？要務虛務實也。務虛方面，要談中美相處的方式和相向而行的方向，美國要端正態度，改變打壓、圍堵中國的方針。為此，秦剛有兩點表示，一是中美關係遭遇新的困難和挑戰，責任是清楚的；二是中方始終遵循中央提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則看待和處理中美關係。務實方面，秦剛就台灣問題等中方核心關切闡明了嚴正立場，強調美方應予尊重，停止干涉中國內政，停止以競爭為名損害中方主權、安全和發展利益。

美方則想避開中方的立場和要求。美國國務院表示，布林肯將與中方討論維持兩國開放溝通渠道的重要性，負責任地管理兩國關係，還會討論雙方關注事項、全球及地區問題，探討共同的跨國挑戰合作，玩的還是些虛頭八腦的語術。可以肯定，布林肯不會認真對待中方最關心的台灣問題、涉及中國主權等問題進行討論，更不會涉及美國對華政策。這次布林肯訪華「對話」，最多只有會為緊張的中美關係起暫時降溫的作用。