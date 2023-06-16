政情：裝修噪音管制修例 議員直言不切實際

恐拖長施工期 冀可彈性處理 香港地居住環境狹窄，單位裝修所發出嘅聲浪特別擾人，而針對有關嘅噪音問題，政府早前提出修訂《噪音管制條例》，限制部分工程工具嘅使用時間。修例嘅原意本來係好，但一啲有工會背景嘅議員就指建議嘅方案「不切實際」，事關會影響工程進度，可能會拖長施工期，變相增加成本，冀修例可以彈性啲喎。

政府早前話，估計全港每7個人，就有一人受到裝修噪音滋擾，所以建議修訂《噪音管制條例》。當中包括，禁止住宅裝修嘅時候使用10公斤以上，俗稱「電炮」嘅撞擊式破碎機，而10公斤以下嘅破碎機就需先向環保署呈報，並喺非周末、周日及公眾假期，連續5天嘅工作日嘅朝9晚6為作業時段，同時限制撞擊式鑽孔機嘅使用時間。

料政府會讓步 勞工界議員梁子穎就認為，建議嘅方案有可能影響工程進度，畢竟兩個月內得5日可以用撞擊式破碎機，之後第3個月只可以申請多兩日，即係90天內只有7天可以列為作業日子，佢覺得咁嘅安排對業界嚟講「完全不切實際」，而唔少前線工友都同佢反映，擔心裝修進度會受影響。所以佢希望政府唔好過度管制，畀業界有一個合理時間進行發出噪音嘅工程，同時條例要有彈性啲，避免法例限制過多，導致延長竣工時間，而間接增加嘅裝修成本亦勢必轉嫁業主身上。

可能條例修訂嘅影響範圍都頗大，環境保護署都不敢怠慢，都有同工會人士會晤，傾偈聽吓意見咁。而梁子穎尋日同議員郭偉强一齊去見環保署助理署長，以及首席環境保護主任會面，再次探討修訂《噪音管制條例》嘅問題。而喺咁大爭議嘅情況下，梁子穎預計政府可能會有所「讓步」，只不過事情嘅發展，佢話都要收集更多業界意見，同政府進一步商討先知。