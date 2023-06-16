大埔半小時3車禍 私家車掃欄卡石壆

吐露港跑車失控 尾隨兩車互追撞 大埔半小時內發生3宗車禍！一輛私家車昨日清晨沿大埔汀角路行駛，期間疑因天雨路滑，失控撞向一輛小巴車尾後，繼而掃毀鐵欄，騎在路中分隔石壆，飛脫的鐵欄則擊中另一私家車。兩私家車司機及一女乘客受傷送院，其中肇事私家車司機疑拒絕「吹波波」被捕。另外，吐露港公路一輛跑車失事自炒，司機頸痛送院；未幾，附近兩輛私家車疑因意外影響頭尾相撞，司機和乘客共兩人受傷。

昨晨6時許，一輛前往洞梓的20B專線小巴與一輛私家車，沿汀角路往大埔墟方向行駛，當駛至近雅景花園對開，私家車疑因天雨路滑，失控撞向小巴車尾，掃毀9米長鐵欄，再撞冧一支燈柱，頭下尾上騎在分隔路中石壆。另一輛尾隨私家車被飛脫鐵欄擊中。姓嚴（64歲）小巴司機及乘客沒有受傷，肇事姓朱（29歲）私家車司機及姓杜（32歲）女乘客，分別面部、下身受傷及胸口痛楚，而遭鐵欄擊中的私家車姓溫（51歲）司機亦報稱胸口痛楚，3名傷者均需送院，朱涉嫌「未能提供酒精呼氣測試樣本」被捕。

約18分鐘後，一輛跑車沿大埔吐露港公路北行，在駛至近大埔滘對開，姓鄭（41歲）司機聲稱閃避另一車輛時致失控，撞毀約10米長鐵欄。跑車頭尾嚴重毀爛，鄭報稱頸痛需送院。約15分鐘後，一輛私家車駛經現場時因應事故減速，惟尾隨的另一輛私家車疑收掣不及引致追撞。被撞私家車姓歐（47歲）女司機和姓吳（51歲）乘客報稱頸痛，需送院，肇事私家車姓黎（29歲）司機沒有受傷。

將軍澳23歲仔涉危駕 另外，昨日下午約1時，執法人員在將軍澳唐賢街及至善街一帶進行打擊交通違例行動，期間發現一輛私家車超速，遂指示司機停車受查，惟對方未有理會，繼而逆線行駛及蓄意衝紅燈，人員隨即驅車追截。至唐賢街至善街交界，私家車失控撞路壆停下，男司機及男乘客被截獲。人員經初步調查後，姓洪（23歲）司機涉嫌超速、危險駕駛、停牌期間駕駛、駕駛時沒有第三者保險、未經授權而取用運輸工具被捕；而姓莊（23歲）乘客則涉嫌協助及教唆未經授權而取用運輸工具被捕。二人已被帶走扣查。