破南亞幫販毒團夥 拘9男女包括假難民

車輛作流動窩 熱門遊客區散貨 南亞幫夥假難民販毒禍港！執法部門早前根據線報，得悉有南亞幫操控的販毒集團，利用汽車作流動倉銷售毒品。至前晚，人員突擊搜查九龍及新界包括停車場及住宅多個地點，拘捕包括兩名南亞裔主腦等共9男女，當中兩人更是「假難民」，同時檢獲大麻花及海洛英毒品、武器、現金等證物，並扣查4輛涉案的私家車。

執法人員指，被瓦解的販毒集團的販毒模式，是把車輛停泊於泊車費用相宜的公共停車場，以便作為流動毒品儲存倉，除分銷毒品給拆家，還會於熱門遊客區以零售方式銷售。前晚，人員突擊搜查荔枝角、上水及慈雲山的多個目標地點，包括一個露天停車場及多個住宅單位，共拘捕9人（22至41歲），其中兩名巴基斯坦籍男子為集團首腦。人員同時檢獲約2.56公斤懷疑大麻花、0.68克懷疑海洛英、一支伸縮棍、14.7萬元現金、24部手機及扣查4輛、約值77萬元的私家車。行動中檢獲的毒品總值約59萬元。

假難民12年花110億公帑 被捕者包括一名本地中國籍女子，另8名巴基斯坦籍及印度籍男女，除二人是持「行街紙」留港的假難民，其餘6人持有香港身份證。疑犯在集團扮演不同角色，包括「睇水」、借名租用車輛等，販毒集團運作約有一年。至於檢獲的伸縮棍被收藏於一輛私家車的車尾箱，暫時未有證據顯示該集團與黑社會有緊密聯繫，檢獲的毒品主要供應本地市場。

假難民已成為本港財政的無底深潭，目前滯港的免遣返聲請者多達1.5萬人，當中逾97%獲擔保外出而獲發「行街紙」。當局2023/24預算花費14億元在他們身上，較去年度修訂預算的10.68億元大幅增近31%。而本年度的預算花費加上過去11個年度的花費，即整整12個年度白白花費高達110億元。各界爭議聲不絕，斥當局與其浪費公帑，倒不如花費在基建、醫療及社福上，惠澤社群。

假難民滯港期間作奸犯科，部分更受黑幫招攬，自2018年至今年2月，共1,658人因從事黑工被捕，干犯刑事罪行被捕的則有4,466人，罪行包括傷人及嚴重毆打、嚴重毒品罪行及爆竊等。