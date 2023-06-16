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稱有人街頭持刀 男子涉浪費警力被捕

【本報訊】上周一凌晨3時許，執法部門接獲一名男子報案，指有形迹可疑人士，在深水埗北河街街頭持刀。人員接報趕至，在現場及附近一帶兜截後，並無發現報案男子所述情況。執法部門經深入調查後，以涉嫌「浪費警力」拘捕一名姓馬（35歲）男子，他其後獲准保釋候查，須於六月下旬向執法部門報到。
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