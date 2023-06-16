溝女班違商說 網紅「鬼王」罪成

周柏賢

【本報訊】自稱「鬼王」的網紅去年開辦全方法真人特訓班，收費近萬元美金教男士們「溝女」心法。當學員付學費後，鬼王卻又涉嫌要求他們另繳大筆費用作「形象改造」，被指違反《商品說明條例》。事件牽涉兩名男事主，涉款約54萬港元。鬼王被控兩項誤導性遺漏的營業行為罪，早前於東區裁判法院受審後，裁判官陳志輝昨裁定被告兩罪成立後，先索取被告的社會服務令報告，將他保釋至7月6日判刑，被告於庭外表明會提出上訴。

涉款約54萬元 涉案33歲被告周柏賢，自稱「鬼王」，過往有兩項案底，包括涉暴力行為，但與本案性質不類同。裁判官裁決時指，被告確有提供課堂予事主，事主所交的亦是學費；惟被告之前的推廣簡介及交易前的商討，從無提及有額外的形象改造費，因此屬誤導性遺漏，遂裁定被告罪成。

被告：唔會求情 控方要求裁判官頒發賠償令，並要求充公從被告檢取的手機及平板電腦等。沒有律師代表的被告親自發言，他提出反對，指部分物品屬於其朋友，又指自己確曾向事主授課，認為賠償令是「要我嘔凸（金錢）」。被告又質疑裁判官的裁決，要求法庭重新審視。裁判官指現時只處理判刑問題，被告則稱「唔會求情，我冇誤導」，又稱「我先係受害人，畀海關污名化」，「我過千名入室弟子，都只是得兩粒老鼠屎走出嚟」。裁判官稱下次開庭才處理控方的賠償令申請。

被告被控於2022年1月26日及2月15日，在港作為商戶向兩名分別姓鄭和姓陳的消費者（事主），作出屬誤導性遺漏的營業行為，即向兩人以不明確、難以理解、含糊或不適時方式提供重要資料，即兩事主須分別就被告所提供的約會課程，繳付費用3.82萬港元及7.6萬港元外，再分別繳付一筆10萬港元及33萬港元的款項，購買飾物及衣服。當中陳更必須交出包含一款由被告認可的名牌手錶，否則兩事主將不容許參與上述約會課程的實戰課，因而導致或相當可能導致該兩人作出交易決定，如沒有接觸該營業行為，兩人是不會作此決定。案件編號：ESCC 502/2023