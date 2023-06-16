為慳贍養費瞞報收入 地產公司董事6罪成判囚

被告吳文錦

官斥案情嚴重 拒頒社服令 物業代理公司男高層為了申請免除支付每月2,500元贍養費，向家事法庭少報其收入約300萬元，並為此作假證供，因而被廉政公署控以6項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪及一項宣誓下作假證供罪。被告昨於區院承認全部控罪，被暫委法官張志偉判監18個月。法官直指案情嚴重，被告有預謀犯案，且欺騙家事法庭，影響到法庭執行司法公義，其行為不能容忍，必須判囚以懲。

涉案被告吳文錦（38歲，地產代理公司首席聯席董事）被控於2018年3月19日至2019年2月21日期間，向家事法庭登記處送交載有虛假內容的文件，即兩份非宗教式誓詞、3份書面答覆及一份經濟狀況陳述書，當中夾附虛假付款通知書及銀行結單的副本，以向家事法庭申請更改贍養令。他另被控於2019年2月21日，就一宗婚姻訴訟的更改贍養令申請中，故意作出虛假陳述，指自己從僱主所得的每月收入約為8,500元。

須月付2500元供養兒子 辯方求情指，被告得悉妻子並非把贍養費用於兒子身上，更拿二手校服給兒子穿着，他因不忿才犯案。被告亦很愛錫兒子，每月會給予兒子約3萬元作補習及生活費。辯方指案情並不屬很嚴重，望可判處社會服務令，惟法官指並不適合。

案情指被告與妻子於2009年結婚並育有一子，但於2013年離婚，家事法庭頒令被告與前妻共同撫養兒子，被告並須支付贍養費。2017年8月起，被告每月須向前妻支付贍養費2,500元作供養兒子。被告於2018年1月起以財政困難為由，向家事法庭申請免除向前妻支付上述費用，其後獲批。被告於案發時為地產代理公司分行主管，他報稱每月只獲約8,000元底薪及數千至萬多元佣金，有時更沒有佣金。他亦呈交相關文件及在宣誓下作供以作證明。但實際上他每月獲得數千元至77萬元不等佣金，與他報稱的總額相差約300萬元。案件編號：ESCC 1071/2022