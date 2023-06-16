醫健：醫患同行：在港長者缺照顧惹關注

最近數年香港有不少居民選擇移民外地，後疫情復常階段亦有不少人返回內地探親或居住，加上大灣區發展配套有不少地方如中山或珠海一帶成為養老安老的好地方，香港人口分布及結構近年面對不少轉變，除了人口持續下跌，人口高齡化現象亦持續，人口年齡中位數由1991年的31.6歲上升至2021年的46.3歲。

子女移民令社交孤立感增 隨着政府大力推行大灣區發展，相信有更多年輕工作族會選擇到內地發展及居住，加上內地與香港跨境婚姻有上升的趨勢，以及較便宜的居住環境吸引退休一族選擇移民到內地居住。政府要評估人口流動對香港勞動人口以及人口結構所造成的影響，以至對社會福利、安老服務和醫療服務所造成的需要性改變作中長期評估至為重要。而從人口結構改變所造成的社會問題亦需要政府關注及處理。

最近，有機構的調查發現接近八成的長者如果子女選擇移民而留下長者在港，他們在社交孤立的程度上較多屬於高風險，較沒有子女移民的長者高出三分之一。當中更有七成受訪長者有抑鬱傾向，情況令人關注。

事實上，如果長者缺乏子女在港照顧，加上他們一般社交支持較為薄弱，在面對疾病時有可能會諱疾忌醫，單獨面對治療時亦有機會影響其治療依從性，甚至放棄治療。老邁的病人獨居在家亦造成家居安全隱患。而孤獨長者所帶出的情緒隱患亦不容忽視。故此對於這些長者來說，如果子女在移民前能三思，考慮帶同長者到外地一同生活，或者至少未雨綢繆，及早為長者建立社區網絡及支援，建立鄰里支援網絡，以及善用資訊科技來協助長者更好地適應孤獨生活等措施。

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