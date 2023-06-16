開戶借貸後賴帳 報案扮無辜 涉洗億元黑錢 19人落網

【本報訊】執法部門近日發現，有5名本地人士在同一虛擬銀行開設戶口後，隨即向銀行借取貸款及透支帳戶，並於今年4月至5月陸續報案，聲稱有關開戶及貸款申請並非由其本人操作，試圖使銀行取消其債務。初步調查顯示，5人的貸款金額共約310萬元，其中最大一筆的77萬元貸款是由一名報稱銀行職員的人士申請，而款項其後流入29個由黑幫操縱的傀儡戶口，該些戶口懷疑被用作清洗大量來歷不明的金錢，涉款達一億元。

執法部門掌握證據後，於前日突擊搜查該5人及傀儡戶口持有人的住所，檢獲大量手機、銀行卡及文件，並以涉嫌串謀詐騙、誤導執法人員及洗黑錢，拘捕15男4女（22至57歲）。被捕人士包括任職菜販的30歲男主腦，部分人有黑社會背景，已被扣留調查。

貸款額全耗盡 調查人員表示，申請開戶及報假案的5名人士相信是該集團的骨幹成員，他們先後於去年9月至今年3月開設帳戶，過程中提供電話、電郵及地址等虛假個人資料，但上載的身份證及自拍照均屬真實，顯然對開戶知情，當個人貸款額耗盡後，各成員便會報案「扮無辜」，企圖逃避債務。另外，5人與主腦相識，並透過其他銀行戶口與對方有往來。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。