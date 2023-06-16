削減學位 輸入中醫 矛盾發展 議員質疑

促納入公營體系 加快中西醫協作 業界一直關注中醫的發展。立法會昨通過「積極推動中醫發展，紓緩醫療系統壓力」的原議案及修正案。有議員批評本港中醫發展緩慢，又斥政府一方面削減大專院校的中醫學士學位，一方面輸入中醫，做法奇怪。多名議員要求政府盡快把中醫納入公營醫療體系及加快中西醫協作。

議員林振昇指要推動中醫發展，人才十分重要，現時本港3間大學專門培訓中醫人才，但政府近年卻削減資助中醫本科學士學位的名額，更在一般就業政策和輸入人才清單中加入中醫師，直言做法「奇怪」，要求政府投放資源到本地院校培養人才。他又表示，目前不少和中醫相關的行業，如推拿行業，亦未獲重視，惟不少推拿場所未能以按摩院條例註冊，更經常被誤以為色情行業。

倡與西醫同樣有轉介權 在疫情期間，中西醫並用有成效，但工程界議員盧偉國認為香港中醫服務發展緩慢，第一所中醫醫院要在2025年才可啟用。他要求當局加快將中醫納入公營醫療系統，並強化中醫在基層醫療的角色，讓輕症和長期病患者有效分流，紓緩公營醫療人手不足的情況。

議員林素蔚建議賦予中醫與西醫同樣的轉介權，又指現時沒有中醫師專科資格的認可制度，導致大部分學歷、培訓進修、名銜資格欠缺實效，建議政府設立法定專科註冊制度，提高專業認受性。議員陳恒鑌指出中西醫待遇差天共地，中醫沒有統一的薪酬表，職業階梯有限，因此而造成的人才流失很可惜，建議提高中醫地位，在醫管局增加中醫代表，聽取更多意見。

對於中醫藥產業化，議員陳克勤指東南亞市場對中藥有需求，香港具有世界認可的中醫中藥的標準，可以轉變為可發展的產業。另一議員譚岳衡建議在北部都會區打造中醫藥研發高地，連結內地中醫藥重點省市，支持香港打造成為現代中醫藥中心，並建設中醫藥種植研究示範區，開展產品研發、標準制訂及中藥檢測等工作。

政府回應時強調推動醫療系統發展時，首要是以病人為中心，不但重視產業和經濟效益，而中醫師薪酬標準不一定按大學培訓年數來定，而要以工作性質、難度、風險及供求等決定，又指目前18區診所聘用的400多名中醫師的待遇由相關非政府機構釐定，每年按市場情況調整薪酬水平，未來聘請的中醫師薪酬結構會和營運機構進一步商討。在中西醫互通方面，當局指中醫業界沒有積極參與醫城通，中醫界應先積極互通再推動中西醫互通。