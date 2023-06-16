兩區冚賭23人被捕 最大80歲

【本報訊】本周三晚上8時許，執法人員突擊搜查土瓜灣旭日街11號一幢工廠大廈單位，搗破一個百家樂賭檔，檢獲兩張百家樂賭枱、約2.8萬元賭款及約值7.6萬元籌碼。人員經初步調查後，以涉嫌「經營賭博場所」，拘捕單位內一名姓陸（67歲）男子，另外5男12女（21至80歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

此外，人員於同日在旺角區展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊搜查區內多個單位，並在彌敦道一幢大廈，搗破一個釣魚機賭檔，檢走單位內兩部釣魚機及3部飛機遊戲機。行動中，一名姓陳（37歲）女負責人涉嫌「經營賭博場所」被捕，另外3男1女（45至51歲）則涉嫌「在賭博場所內賭博」被拘捕。

巡娛樂場所擒3通緝犯 另外，人員突擊巡查旺角區內19個場所，包括夜總會、酒吧、麻雀館、桌球室及遊戲機中心，期間發現3名被通緝人士（19至48歲），當中一名女子涉及一宗欺詐案，另兩名男子則因欠交罰款被通緝。所有被捕人士已被扣留調查。