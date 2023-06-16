城大研低成本半導體碲納米網

【本報訊】香港城市大學學者領導的聯合科研團隊，研發出能以較低的溫度和生產成本，合成高質量的半導體「碲」納米網，有助用於大規模生產，開發新一代高性能電子產品。該研究成果已於科學期刊《自然通訊》上發表。

助開發高性能電子產品 納米網是由納米線網絡組成的納米級材料，由於納米線具有卓越的機械性能、能源效率和光學透明度等優點，一直是科學界研究對象，探索如何利用其開發新一代電子產品，但納米線半導體的可拓展性、可整合性和成本效益，都有不足之處，限制了其發展潛力。城大材料科學及工程學系副系主任何頌賢帶領的團隊，發明了一種低溫、氣相生長方法，能夠大規模地合成半導體碲納米網。

團隊先將碲源粉蒸發為氣相，然後利用氬氣流傳輸至攝氏100度加熱的生長基材表面，利用納米材料的「多尺度范德華相互作用」原理，成功製造出能夠自我組裝和自我焊接的碲納米線所組成的納米網。新技術可在各種基材上生產高質量的碲納米網，包括氧化矽、聚合物，甚至是紙張。何表示，在電子產品中使用碲納米網，有望滿足現今物聯網應用的新興技術需求，而是次研究，有助為大規模生產功能性碲納米網。

團隊實驗亦展示了碲納米網多功能應用的可能性，包括微米級圖案的生成、高遷移率晶體管的製造，以及在紙上製成響應快速和敏感的紅外線探測器，其光響應時間更少於3微秒。