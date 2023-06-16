涉網上鼓吹港獨 23歲女今提堂

【本報訊】一名23歲女子今年3月被執法部門國家安全處拘捕，涉嫌在其個人社交媒體上多次發布具煽動意圖的貼文及相片。經徵詢律政司意見後，國安處昨日正式落案起訴該女子一項「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪，違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第（10）（1）（a）條。案件今日上午在西九龍裁判法院提堂。

人員於3月8日在秀茂坪區拘捕該名女子，調查顯示，她涉嫌在其個人社交媒體上多次發布具煽動意圖的貼文及相片，包括一些煽動他人引起對中央人民政府或者香港特別行政區政府的憎恨及鼓吹香港獨立等字句。

日本留學 返港換身份證被逮 據了解，涉事的是一名在日本留學的香港女子，在自己Facebook宣揚港獨，又曾在日本東京目黑區美術館參加由組織舉辦宣揚香港獨立的展覽，其後在其Facebook內發布展覽照片，當中有直幡顯示「光時」等字眼，早前回港更換身份證時被捕。執法部門提醒市民，「作出具煽動意圖的作為」屬嚴重罪行，首次定罪可被判處監禁兩年。