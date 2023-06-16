澳門消息：內地學者性騷擾女生 囚7個月緩刑2年

內地社交網周三流傳消息指，去年7月澳門實施疫情管控期間，茅海建不但在澳門大學宿舍內舉行派對，還性騷擾女學生。澳門大學學生媒體當時在社交網報道指有大學教授涉嫌性騷擾，包括說出具有性意味的話、擁抱和撫摸女學生，甚至企圖胸襲。據指，茅海建的訊息目前已從澳門大學官網移除。

資料顯示，茅海建於1954年在上海出生，先後畢業於中山大學歷史系、華東師範大學歷史系（碩士）。他曾任中國社會科學院近代史研究所助理研究員、副研究員、研究員，以及北京大學歷史學系教授等職，2008年4月至今任華東師範大學歷史系教授。2015年1月起，他擔任澳門大學特聘教授。他的主要著作包括《天朝的崩潰：鴉片戰爭再研究》、《苦命天子：咸豐皇帝奕詝》等。