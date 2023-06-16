澳門消息：內地學者性騷擾女生 囚7個月緩刑2年
【本報綜合報道】內地知名歷史學者茅海建周三（14日）傳出去年性騷擾女學生，近日被澳門法院判囚7個月，緩刑兩年。內媒同日發現，華東師範大學思勉人文高等研究院官網已將茅海建從研究員名單中刪除。
大學刪除茅海建資料
內地社交網周三流傳消息指，去年7月澳門實施疫情管控期間，茅海建不但在澳門大學宿舍內舉行派對，還性騷擾女學生。澳門大學學生媒體當時在社交網報道指有大學教授涉嫌性騷擾，包括說出具有性意味的話、擁抱和撫摸女學生，甚至企圖胸襲。據指，茅海建的訊息目前已從澳門大學官網移除。
資料顯示，茅海建於1954年在上海出生，先後畢業於中山大學歷史系、華東師範大學歷史系（碩士）。他曾任中國社會科學院近代史研究所助理研究員、副研究員、研究員，以及北京大學歷史學系教授等職，2008年4月至今任華東師範大學歷史系教授。2015年1月起，他擔任澳門大學特聘教授。他的主要著作包括《天朝的崩潰：鴉片戰爭再研究》、《苦命天子：咸豐皇帝奕詝》等。
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