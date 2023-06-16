鄭達鴻：公民黨內部決策不民主

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權案，昨於在西九龍法院（暫代高院）續審，其中16名不認罪受審的被告，早前裁定表面證供成立。當中獲准保釋的前公民黨成員鄭達鴻作供，成為首位出庭自辯的被告。鄭「大爆」公民黨內部決策過程其實並不民主，表面上由執委會投票決定，但事實卻是黨內最高層「話事」，所謂執委不過橡皮圖章。他又說，自己曾在黨內會議中表明反對否決所有議案，向黨友說「明明我哋支持者係理性中產，有咩理由衝出嚟去分一塊本土派嘅餅」。

被告鄭達鴻（34歲）供稱，公民黨決策架構除執委會外，還有黨團。前者成員包括地區支部主席等，黨團則由當屆的立法會議員等組成，兩者重要成員是高度重疊。鄭指，黨團凌駕執委會，形容執委會不過是橡皮圖章。

高層話事 執委猶橡皮圖章 鄭解釋，公民黨由立法會議員起家，傳統上由他們「話事」，加上立法會議員覺得作為最前線，他們做決定是理所當然，故很多時是黨團「傾好」，再交執委會象徵式通過。即使有人反對，反對人士也往往只好不情願地，跟隨黨內最高層決策核心的取態。事實上，2020年3月公民黨初選記招，亦無經執委通過便舉行。他承認黨內決策過程不民主。

鄭續指，他之所以參與泛民初選，是因為有民調顯示，民主派支持者只會支持初選勝出的人，而且他是新人，取態又較溫和，故必須靠政黨才有勝算。他續指，2020年3月公民黨初選記招前，譚文豪曾邀請部分黨員參與選舉籌備會議。期間譚提及，坊間有人談到，用否決財政預算案作為籌碼爭取五大訴求，譚預期遲早都「畀人夾」，「不如自己衝出嚟，去得盡啲，用否決所有議案作為籌碼」。鄭當時向黨友表明反對，反問「可唔可以唔好去到咁盡」。鄭續稱，黨內設有「議員豁免跟隨黨立場投票機制」，容許立會議員在諮詢黨團後，自行選擇投票方向。案件編號：HCCC 69/2022