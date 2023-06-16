當局稱輸外勞援本地 雙軌並行

【本報訊】輸入外勞方案被指扼殺本地打工仔生計，甚至有議員質疑政府繞過勞工顧問委員會監管。勞工及福利局局長孫玉菡表示，本港各行業皆人手不足，政府為建造業及運輸業輸入外勞，並補充勞工優化計劃，做法是「雙軌並行」。

擬增加再培訓津貼 孫玉菡表示，補充勞工優化計劃放寬26個工種可申請輸入外勞，為期兩年。

面臨人手短缺的行業可透過計劃申請輸入外勞，申請需交由勞顧會審批，證實行業存在人手短缺，而無法招聘足夠本地員工。

至於輸入外勞計劃下，僱主須為每名外勞每月繳交400元徵費予僱員再培訓局，他指當局已計劃增加僱員再培訓局的學員津貼，由現時5,800元增至8,000元，盼提升技能或轉行人士透過再培訓受惠更多，既令本地勞工得益，亦讓再培訓局有更多資源。

孫玉菡又指，香港進入高齡化社會，長者佔全港人口約兩成。當局多年來推出不同的政策及措施，推動長者投入勞動市場，過去幾年雖然勞動人口減少，但年長勞動人口有增加，緩和勞動人口跌勢。