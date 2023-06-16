官指人力流失浸眼眉 引外勞拒訂短年期

稱建造業高薪 籲年輕人捱苦投身 政府宣布推出「行業輸入外勞計劃」，擬為建造、運輸業輸入最多兩萬名外勞。財政司副司長黃偉綸表示，過去幾年本港流失10多萬勞動人口，而個別行業，尤其是院舍、建造及運輸，可見未來幾年勞動力需求持續。倘硬要為計劃訂立短年期，他認為是不符現實。

黃偉綸昨出席電台節目時表示，建造業計劃輸入1.2萬名外勞，但政府應對行業人手不足，做法不只是輸入外勞，也希望透過本地培訓填補人力，會保障本地工人優先就業。他鼓勵年輕人加入建造業，雖然戶外工作較辛苦，但待遇較好，部分工種工資中位數超過2.5萬元，個別職位月薪超過4萬元。

形容聘內地人互惠互利 黃續稱，政府及建造業議會投入很多資源，例如在地盤應用更多資訊科技，地盤工作不只是體力勞動，而是有更多需要知識的工作，年輕人加入建造業將大有可為。雖然輸入外勞計劃不限於聘請內地人，但對僱主而言，聘請內地人會較易，他形容是互惠互利的局面。

運輸業方面，當局計劃輸入8,000名外勞，航空業佔6,300人，公共小巴司機佔900人，客車司機則佔800人；當局要求外來司機須通過本地駕駛考試，並接受10至12小時駕駛實習訓練。黃偉綸指運輸署會加班處理他們的考牌需求，避免阻礙他們考取牌照，同時不會影響本港等候考車牌的人士。

政府打算下月推出建造業和運輸業的行業輸入勞工計劃，屆時開始接受和處理申請。相關決策局及部門會在計劃推出後的6個月內，即明年第一季檢討推行情況。政府亦計劃在今年第3季推出「補充勞工優化計劃」，並在計劃兩年期屆滿前適時檢討。