全球暖化 港蝴蝶物種創新高

【本報訊】環保團體綠色力量公布最新「節氣觀蝶調查」結果，比較本地蝴蝶物種和數量與節氣的關係，了解蝴蝶出沒模式的變化。最新一年結果（去年二月立春至今年一月共24個節氣），於城門郊野公園和大埔滘自然護理區兩個蝴蝶熱點，錄得自調查以來最多蝴蝶物種，共128種，較過去17年平均值高出9%，蝴蝶個體數量則錄得逾4,800隻。調查又發現，無論是蝴蝶物種、個體數量，以至出沒模式，近年亦有明顯改變，估計是受全球暖化影響，料對本地整體生態長遠會帶來負面影響。

首次錄4品種 包括青園粉蝶 綠色力量助理高級教育及項目經理游靜賢指，蝴蝶物種數目自2005年以來呈上升趨勢，最新調查再創新高至128種，首次錄得4種蝴蝶，包括青園粉蝶、白襯安灰蝶、珍灰蝶和娜生灰蝶，前3者是香港近年新紀錄物種，均屬熱帶地區蝴蝶。游指，隨着全球暖化，本地近年錄得愈來愈多原屬熱帶地區的蝴蝶，令本地蝴蝶物種數目持續增加。此外，本地蝴蝶的出沒周期亦見明顯不同，以本港5種常見的鳳蝶為例，以往有穩定的出沒規律，一般每年會有3次高峰，分別是春分（3月下旬）、芒種（6月上旬）和霜降（10月下旬），均會錄得大量個體數量。

惟隨着全球暖化，近5年鳳蝶出沒周期已出現變化，鳳蝶早於雨水（2月下旬）開始羽化，提早活躍，整個春季維持在較高水平；第二波高峰則由芒種推前至小滿（5月下旬）；而過去於霜降的第3波高峰，近年亦因夏秋季錄得的鳳蝶數量趨向平均而變得不明顯。游指，鳳蝶一直是本地植物的重要傳粉者，其出沒模式改變會對本地植物傳粉和結果有重大影響，當植物正值花期，期間的鳳蝶數量卻大幅減少，植物成功傳粉和結果的機會將會減少，最終更可能影響以果實為食的鳥類和哺乳類動物。游認為，這種物候上的錯位將會對環境造成衝擊，需要緊密監察，有關當局亦應盡早作出適當措施，以應對氣候變化帶來的改變。