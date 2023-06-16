佛聯會籲健康飲食 茹素戒殺護生

【本報訊】香港佛教聯合會自2006年起，每年6月15日舉辦「健康素食日」，向市民推廣素食健康飲食習慣，及宣揚佛教慈悲護生精神。今年以全新主題「素食養心 戒殺護生」鼓勵大眾從素食習慣中，培養清淨心、平等心、智慧心，並讓更多市民意識到吃素就是最好的放生。

近年，社會日漸關注放生議題。佛聯會執行副會長兼健康素食日發起人何德心居士說，每年有不少市民將水產、飛鳥等買來放生，但往往有人於碼頭上放生，碼頭下便有人撈捕後殺生，適得其反，「放生建基於慈悲心，但必須放得其所，考慮時間、地點、環境、氣候等因素，才能真正達到放生積福之意義。既然如此，何不從源頭做起，就在每年6月15日，戒食一切肉類，愛護生命。」