佛聯會籲健康飲食 茹素戒殺護生
【本報訊】香港佛教聯合會自2006年起，每年6月15日舉辦「健康素食日」，向市民推廣素食健康飲食習慣，及宣揚佛教慈悲護生精神。今年以全新主題「素食養心 戒殺護生」鼓勵大眾從素食習慣中，培養清淨心、平等心、智慧心，並讓更多市民意識到吃素就是最好的放生。
近年，社會日漸關注放生議題。佛聯會執行副會長兼健康素食日發起人何德心居士說，每年有不少市民將水產、飛鳥等買來放生，但往往有人於碼頭上放生，碼頭下便有人撈捕後殺生，適得其反，「放生建基於慈悲心，但必須放得其所，考慮時間、地點、環境、氣候等因素，才能真正達到放生積福之意義。既然如此，何不從源頭做起，就在每年6月15日，戒食一切肉類，愛護生命。」
深水埗派愛心素飯盒
今年6月14日，何德心居士及佛聯會董事慧榮法師再度與「北河飯店」明哥合作，與佛聯會同事及十多位義工合力準備數以百計「愛心素飯盒」，派發予深水埗露宿者及長者，為他們獻出愛心，送上關愛。
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