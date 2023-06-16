上環歌賦街藝術展 香江印刷史重現

「紙•有情永在」 筆墨氣息橫街滿載 提起中上環，或會首先想起石板街或蘭桂坊等，受本地及遊客歡迎的地方。但其中隱藏在上環的一條隱蔽小巷「歌賦街」，亦涵蓋各種小店老舖，更是首份華資中文報紙的發源地。有團體聯同本地設計師及學生，圍繞這條有濃厚筆墨氣息的橫街，創作出具懷舊情懷的藝術展品，望加深大眾對香港舊城歷史的了解。

街名源於英海軍少將 歌賦街的命名源於當年英國來港的海軍少將休歌賦（Hugh Gough），這條街亦是本港報業的發祥地之一，其中全港首份由個人獨資出版的中文報紙，社址亦坐落於此。這條別具歷史意義的街道，在90年代一度成為中環享負盛名的印刷街，為不少名設計師洽談生意之地。惟隨着歲月變遷，本港印刷業逐漸式微，昔日為設計師解決印刷製作疑難的地方，現已變成各式餐廳及精品店的聚腳點。

為保留這段具有地道文化氣息的街道歷史，本地社區青年組織同心網絡將舉辦第7屆歌賦節，讓更多市民了解街道的印刷歷史。今屆活動以「紙•有情永在」為主題，將會展出由本地設計師Kate Kam，以及知專設計學院傳意設計系學生的藝術作品。熱愛用鮮艷顏色作設計的Kate表示，今次活動展品以噴畫製作，期望透過展現具有本土情懷、舊城歷史及街坊鄰里情的藝術品，加強市民及新一代年輕人對本港舊城歷史的認識，並培養藝術文化興趣。

免費參與製作紀念品 該活動將於明日（17日）起一連兩日在歌賦街舉行，市民可免費參與。同心網絡總監李偉強表示，活動將展出舊式印刷機，參加者可親自體會19世紀末的印刷技術，製作紀念品。他期望，透過工作坊能讓更多市民參與藝術創作，感受印刷藝術的獨特魅力。記者吳天悅