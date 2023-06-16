新地商場推會員專用 電動車特快充電

電動車在香港愈來愈普及，根據最新數字，今年新登記的私家車中，超過六成是電動車。不過，電動車的配套設施不足，尤其是快速充電器，令不少電動車車主出行時大感不便。近日，有地產商在旗下商場推出全港首創而且會員專屬的電動車特快充電服務，相信有助車主解決燃眉之急，出行時更為便利。

新鴻基地產（新地）日前宣布，在旗下商場推出會員專屬及全港首創的「The Point電動車特快充電服務」。該項服務收費每15分鐘40元，會員亦可利用1500 The Point積分兌換服務。新地執行董事郭基泓指，香港電動車數目不斷增加，集團留意到用家對充電服務的需求殷切，因此專誠投資為會員提供更好的消費、出行和生活體驗。

極高效能達60kW 「The Point電動車特快充電服務」所採用的特快充電器為極高效能達60kW，適用於大部分型號和牌子的電動車。

而且The Point會員透過手機應用程式無縫便利，由免觸式出入停車場閘口、處理電動車的充電以至繳付停車場收費全部於一App無縫處理，毋須下載不同手機應用程式或者親身前往櫃台繳費，做到「一App通行」。

該服務已於新地旗下6個商場率先試行，並會於2024年第二季前，於全港各區共18個商場設置會員專屬特快充電位。

另外，由7月起，The Point會員可在全港55個指定威信停車場專享免觸式泊車服務，今年年底更會擴展至100個威信管理的停車場。

除了推廣綠色出行，新地亦着力發展環保建築技術及致力推廣可再生能源，包括建設全港其中一個最大規模的太陽能發電網絡，預計今年底會完成安裝約14,600塊太陽能光伏板，每年可生產560萬度電，相等於1,700個家庭每年的用電量。