港府不續租 堅決收回高球場部分用地

【本報訊】粉嶺高爾夫球場擬建公營房屋，再次受到公眾關注。財政司副司長黃偉綸表明，粉嶺高球場的租約將於今年8月31日屆滿，政府的立場是不續租，球會須於9月1日交回土地；而收回的當中9公頃土地，適合用於發展房屋，惟密度則可再研究。

料興建1.2萬個單位 黃表示，城市規劃委員會正就高球場用地問題舉行公聽會，他暫不作相關評論。惟高球場有170多公頃土地，約等於8.5個維多利亞公園面積，政府收回的土地中只有約半個維園面積，以興建12,000個單位作紓減公屋輪候冊壓力。其餘土地仍會用作保育、靜態公園，他更指用地大部分亦會用於繼續支持高球場的國際大型賽事需要，已顧及社會聲音的平衡，認為是雙贏方案。

他強調，就政府而言，9月1日相關土地租約期滿後，政府收回粉錦公路以東32公頃土地的立場不變。待城規會完成諮詢程序後，政府會審視各方意見，遵從環境保護署對密度、布局、林木處理的規定，料需時12個月完成相關工作。

而發展局局長甯漢豪清楚表明政府意向，半個維園之大的用地，最適合發展公營房屋，逾20公頃土地會用作靜態公園及康樂用途，而不會大興木土。