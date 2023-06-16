樂建居計劃 多間發展商有意參建

【本報訊】房屋局推出私人參建資助出售房屋先導計劃「樂建居」，吸引發展商參與的最大亮點是容許以市價三分之一補地價。房屋局局長何永賢說，留意到有數間發展商表示積極考慮參與，惟非所有私人土地都適合樂建居，實質上仍要視乎土地位置；若地處太偏遠，又或需大興土木，興建大量基建設施，就屬不合適地點選項。

冀計劃開拓更多建房可能性 自政府公布樂建居計劃後，何永賢表示留意到有傳媒報道，約有數間發展商均表示正積極考慮參與項目。若是次計劃能夠開拓私人土地的板塊，假設最終成功，將有許多可能性出現。對於樓市面對下行壓力，會否影響發展商參與的意欲時，何形容：「不是每次都要開最豪華、最高級的餐廳，即使是開麵包店，只有微利，都可以薄利多銷。」

她指情況就如資助房屋，單位不愁沒買家，最近一期居屋錄得超額認購27倍，證明市民對置業仍有一定需求，亦同時具有一定購買力。何又相信，樂建居落成後定價會與私樓市場有一定距離，因發展商需以65折出售單位，而且要考慮購買群組的能力，以平衡各方因素。