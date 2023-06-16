租置屋 出售回收擬恒常化 上車有望毋須百萬

可隨時認購 合資格者獲19%折扣 房屋委員會近年重新推售租置屋邨貨尾單位，並計劃恒常化出售租置回收單位，沿用現時的定價機制和轉售限制，在未來的居屋、綠置居和特快公屋編配計劃中推售，即意味在「居屋2023」計劃中，再有望重現毋須100萬元便可圓「上車」置業夢。房委會資助房屋小組委員會今日開會商討相關建議。

房委會於2021年將逾800個經租置計劃回收的單位，納入綠置居計劃中出售。消息指過往兩期的單位銷情理想，房委會為加快將租置計劃屋邨中未售單位「去貨」，將會在今日的資助房屋小組會議中建議將推售租置屋邨貨尾單位計劃恒常化。

現居於39個租置屋邨的租戶仍可隨時選擇購買其現居單位，當局同時提出限時特別優惠，為未售出的租置單位新租戶在其租約首兩年內，提供僅為平均評估市值的15%至19%折扣優惠。

消息指出，根據房委會統計，在上述優惠推出前，每季售予現租戶的平均單位數目僅為約680個，而推出優惠後幾乎倍升至每季約1,200個。

就此，房委會建議目標買家將為綠表及「特快公屋編配計劃」的合資格人士，而現時39個租置屋邨現租戶，仍可隨時選擇購買其單位；惟買家不會擴至白表，以確保可供編配的公屋單位數量及單位流量。

兩年內轉售 優惠須退還 租置單位首次售出日起計兩年內，若業主欲轉讓單位，須按原價將單位售回房委會，購樓時所得的特別折扣優惠實際金額，亦須退還。另一方面，租置單位在首次購入5年後便會「解禁」，業主除可將單位在居屋第二市場轉售予合資格人士外，也可先繳付補價予房委會，然後把單位在公開市場出售、出租或以其他方式轉讓。

另一方面，會議亦討論2023至24年度公屋編配情況，估計將達2.41萬個可編配單位，當中約1.8萬個作公屋申請，包括1.62萬個給「一般申請者」、1,800個給「配額及計分制」下非長者一人申請者等。而2022至23年度公屋實際編配約為30,888個單位，較原先估算的27,600個高逾一成。