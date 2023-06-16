今年首5個月 逾千萬人次旅客訪港

【本報訊】訪港旅客逐步上升，香港旅遊發展局公布，5月初步訪港旅客數字為283萬人次，日均旅客量約9萬人次，相等於疫情前（2017至2019年平均）約56%。而休閒旅客比例持續錄得增長，佔整體旅客量一半。累積計算，今年1至5月錄得超過1,000萬訪港旅客人次，為疫情前平均數約40%。

5月訪港旅客中以內地客為主，共約229萬人次；非內地的旅客則佔逾54萬人次，當中短途客較多，約有27萬人次來港。而今年首5月的訪港旅客量亦是內地客佔多，接近796萬人次。旅發局預期，香港旅遊業未來的復甦步伐仍會受到不同因素影響，包括航空運力、環球經濟，以及區域旅遊業競爭，尤其是貨幣匯率。

高鐵下月增設四川長途線 另外，港鐵宣布，高速鐵路（香港段）將於7月1日起增設連接四川省的長途線，3個新站點包括成都東、樂山及宜賓西，每日提供南、北行各一班列車服務，而原來的列車服務亦會加強。調整後，高鐵網絡覆蓋將遍及全國69個站點，列車服務由每日164班增加至182班。

港鐵指，新站點均是港人旅遊及經商的熱點，相信新線有助進一步便利川港兩地人員往來。乘客可於明日起購買新線首日的車票。