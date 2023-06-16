5專營巴士後日同步加價

【本報訊】公共交通加風殺埋身。運輸署提醒，5間專營巴士下周日（18日）起加價。據當局早前公布，巴士加價後，約87%乘客每程須多付的車費不超過5毫，而近乎全部乘客每程須多付的車費都不超過一元。

5間專營巴士加價申請上月獲批，部分是繼2021年4月後再次加價。其中，新大嶼山巴士加7%；新巴、城巴專營權（一）即港島及過海巴士線，加價4.9%；龍運巴士及九巴，亦分別加4.2%及3.9%；至於城巴專營權（二），即機場與北大嶼山路線，是1997年中營運以來首次加價，加幅達4.2%。

運輸署表示，專營巴士公司陸續在各巴士站、巴士總站及公共運輸交匯處張貼通告，通知乘客票價調整。市民亦可瀏覽運輸署或巴士公司網頁，查閱個別巴士路線的新票價。

港鐵6‧25加價2.3% 另外，過去3年無加價的港鐵，本月25日將加價2.3%，預料超過90%港鐵車費加不多於4毫。以成人八達通票價為例，屯門往美孚的由15.9元上調至16.3元；東涌往香港則由23.1元上調至23.6元。港鐵多類常客票種則於下月起加價。其中，原價435元的「都會票」上調至445元。