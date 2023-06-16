大灣區航空 曼谷 台北線 推父親節優惠

【本報訊】為慶祝下周日父親節，由深圳東海航空董事長黃楚標創立的大灣區航空昨推出限時優惠，即日起至下周一，曼谷來回機票票價低至380元；台北來回機票則580元起。相關票價不包括相關稅項及燃油附加費，而優惠適用於今年8月31日前出發旅程。

票價低至380元 航空公司表示，限時優惠包括每程7公斤手提行李限額，乘客可按實際需要，另外購買託運行李限額。優惠機票適用於從香港出發的旅程，每程停留日數為兩至14天。

大灣區航空目前往返台北、曼谷的航班每日各一班。該航空公司表示，夏季航班將會加強。台北方面，下月5日起逢周日及周三將新增一班次，由香港出發的航班於晚上7時05分起飛，抵達時間為晚上8時55分；回程航班則於晚上9時55分啟程，晚上11時50分抵港。

至於往來曼谷的航班將於8月3至31日期間，逢周四、周六新增一班次，香港出發時間為下午4時15分；曼谷回程航班則於當地晚上7時10分起飛，晚上11時05抵港。