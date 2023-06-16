港車北上 近三成中籤者逾期未申請

當局表明時限不作調整 「港車北上」計劃下月1日實施，就首輪申請上周六起已截止遞交，運輸署公布首輪1,600個中籤名額中，1,158人已提交申請，而餘下442人未完成申請，佔整體約28%，當局不會延長提交申請期限。有汽車界代表及議員估計，有中籤者因為沒有內地駕駛執照，或手續繁複，導致未能完成申請，浪費了中籤名額，建議當局可增設候補機制。

運輸署表示，已提交的申請中，691宗經初步審批後已轉交內地政府審批，該署將陸續通知申請人結果，以及向獲核實者發出電子臨時入境機動車牌證。相關申請獲內地政府確認後，運輸署會簽發並郵寄「封閉道路通行許可證」予申請人。

對於早前有意見指，要求「港車北上」申請人在抽籤前提供所有證明文件以作審核，避免太多人在中籤後沒交正式申請。運輸署稱為方便申請人登記電腦抽籤，認為維持現時安排，毋須申請人附上所需證明文件的安排較合適。

有人反映手續繁複 運輸及物流局表示，已獲發「港車北上」相關牌證的人士，昨起可經「港車北上」網上系統預約指定出行日期。港府將密切監察合資格的申請及預約數目，適時公布每日出行車輛數目上限。

香港汽車會會長李耀培表示，據他了解，部分中籤者根本無內地駕駛執照，亦有人反映申請手續繁複，有中籤者因未能通過人面辨識，或未能趕及72小時限期內準備相關文件，最終錯過申請。

議員陳沛良亦指，部分中籤者可能未能取得內地駕駛執照而放棄申請，建議登記抽籤時須提供基本資料，有效的中港兩地駕駛執照。他又指，「港車北上」申請服務免費，但認為可收取按金，以免中籤者輕易放棄；每輪抽籤亦可增設候補機制，避免名額遭浪費。

次輪需6‧24前申請 「港車北上」計劃第二輪抽籤結果已於本月9日公布，中籤者需於本月24日前遞交申請。至於第3輪抽籤將於本月19至22日開放網上登記，本月23日公布抽籤結果，中籤者需於本月26日至7月8日內遞交申請。