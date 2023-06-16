乳膠氣球產品 部分含致癌物 避免口吹 布置場地宜用氣泵

【本報訊】不少人喜歡用氣球作活動布置，但用口吹氣球或吸入致癌物！消委會檢測了市面上19款乳膠氣球產品型號，結果發現近七成型號未能符合歐盟相關的玩具安全規定，全部樣本檢出不同種類的亞硝胺化合物及或可亞硝化物質，當中部分屬懷疑致癌物，13個樣本檢出的亞硝胺化合物總遷移量超出歐盟標準，最多超標6.8倍。消委會提醒消費者，使用氣泵為氣球充氣，避免用口直接吹氣。

逾九成樣本 含亞硝胺化合物 歐洲玩具標準及歐盟《玩具安全指令》規定，氣球產品所用的彈性物料中，亞硝胺化合物總遷移量不應超過0.05mg/kg。然而，消委會在不同零售點購買了11款單色或單一款式氣球產品，以及8款混色或混合款式的產品作檢測。結果發現，逾九成樣本檢出不同種類的亞硝胺化合物，當中13個樣本檢出的亞硝胺化合物總遷移量由0.058mg/kg至0.39mg/kg，超出歐洲標準上限約1.1倍至6.8倍。

至於歐洲標準和歐盟《玩具安全指令》所設的可亞硝化物質總遷移量上限同為1mg/kg，是次檢測卻發現逾半樣本的可亞硝化物質總遷移量由1.114mg/kg至6.502mg/kg不等，超出歐洲標準及歐盟規定上限最多5.5倍。當中售價最便宜，每個僅0.3元的樣本含量最高（0.39mg/kg），為自內地品牌「对了」，該樣本一款黃色氣球的可亞硝化物質總遷移量更達6.502mg/kg，超標5.5倍。「对了」的供應商表示 ， 收到檢測報告後已即時停售相關型號的氣球產品，並指日後會留意相關玩具安全標準的要求，以確保其供應的氣球產品符合安全規定。