貨不對辦騙案多 退貨追究難 二手交易網 消費者保障有限

【本報訊】近年港人環保意識提高，令二手交易平台大受歡迎。不少市民將一些使用過但仍然八、九成新的物品，放到平台上「斷捨離」，既為整理家居，亦能延續物品價值。惟消委會就提醒，收到不少投訴指交易後發現貨不對辦，甚至被騙的情況時有發生，而要退貨或追究亦不易，因此主動檢視了7個網上二手交易平台，了解其條文細則以加強保障消費者權益。

平台買賣方權責不清 消委會表示，會方職員以一般消費者身份進行實測，於今年3月至5月檢視了7個於本港營運的網上二手交易平台，發現個別平台或致消費者不必要地披露大量個人資料，而各平台對於註冊帳戶的做法各異，包括逾半平台未有限制同一用戶所持有的帳戶數量，只有個別平台只要求用戶不可繞過買賣限制而註冊額外帳戶，或規定不能以多個帳戶刊登同一物品。

調查中又發現，涉及的二手交易平台中，在平台、賣家和買家三方的權責不清，對消費者保障有限，大部分平台更註明只作為場所提供者，不會介入交易過程，或是為交易物品的質素和真偽等負上任何責任，僅由消費者自行判斷。

消委會認為涉及的平台在監管措施只依賴禁售物品清單及檢舉功能等基本措施，僅靠買家提高警覺性及賣家自律，做法並不理想，因此促請平台提升企業責任，加強研究並提升交易保障措施，例如探討審查假貨和引入退貨機制的可行性，為消費者提供一個更安全、公平、透明的交易環境；會方亦提醒，賣家放售物品亦應遵守《商品說明條例》，以免誤墮法網。