70%旅保 調低長者賠償額 4人家庭保費 相差近6倍

【本報訊】暑假將至，眾多人打算一家大小出遊，不過與年長的家人外遊，需要於買旅遊保險多注意條款。消委會發現，近70%計劃調低了長者在醫療費用及人身意外項目的最高賠償額，普遍調低至原保障額一半，削弱了對年長消費者外遊時的保障。而一般人投保，即使旅程目的地和日數相同，個人保費亦可相差兩倍，4人家庭保費更可相差近6倍，賠償額亦相差甚遠。

消委會早前向26間保險公司收集單次旅遊保險計劃資料，發現以到訪較熱門的亞洲地區（例如日本、南韓、泰國等）7天短途旅程為例，個人保費介乎79元至263元，相差逾兩倍；「家庭計劃」則以一個4人家庭（包括父母及兩名未成年隨行子女）為例，不同計劃的保費由最低157元至最高1,052元，相差近6倍。

保障項目條款範圍有異 然而，即使保費相若，其保障項目、條款及範圍也甚有差異，特別是年長消費者。消委會指，是次研究只有9個計劃，即少於三成半不設承保年齡上限。高齡人士外遊保障被削的情況仍有待改善。其中一個對「高齡」人士定義最為嚴謹的計劃，把65歲以上受保人在「人身意外/個人意外」的最高賠償額調低至僅為原保障額的50%；8個計劃則調低70歲和75歲以上受保人的一半保障額。另有一個雖沒調低長者最高賠償額，但70歲的受保人須額外繳交逾40%保費。

該會又提到，旅遊保險「醫療費用」的保障額上限的差距顯著，由最低10萬元至最高120萬元不等，當中約半僅提供最多50萬元保障。另外消委會提醒，消費者需注意海外住院現金的最高賠償額外，亦要留意不同計劃所設的「每天」賠償上限；消費者亦需留意保險有無包括較高風險活動（例如滑雪、乘坐熱氣球、水肺潛水等）。