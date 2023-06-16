觸電易燃夾手指 揀循環扇要留意

消委會測試 12樣本8個隨時出事 炎炎夏日，除了大開冷氣，不少人都會開風扇以助消暑，不過買風扇都要留意產品的安全！消費者委員會測試了12款循環扇，8款未能通過部分安全測試項目，包括有4款的絕緣距離不足，可能增加觸電風險；兩款的物料阻燃能力不符合標準，容易燒着；還有一款有夾到兒童手指的風險。

近年市面出現的循環扇，體積較傳統的座地或座枱風扇細小，風扇頭的外形一般為圓筒形，聲稱能促進空氣對流循環，一般使用時間可能較長，甚至會在睡覺時通宵使用，安全程度絕對不容忽視。消委會測試發現，Turbo Italy循環扇的內部電路板上個別帶電部分之間的絕緣距離較標準少；THOMSON、Turbo Italy、JNC及三信SANSHIN樣本當拆下風扇罩或扇葉後，摩打轉軸與內部帶電部分的絕緣距離不足，如果用戶拆下風扇罩或扇葉前，沒有先切斷電源，會增加觸電風險。

三信伊瑪牌 着火30秒難熄滅 而普樂氏Proluxury風扇運作時，測量到摩打線圈的溫度升幅為93.1K（1K即攝氏1度），較標準上限（90K）超出3.1K，容易過熱。伊瑪牌imarflex風扇的部分內部塑膠元件及三信SANSHIN的部分外殼膠料，則在着火後未能在30秒內自動熄滅，阻燃能力不符標準要求。

愛麗思扇頭底座空隙大恐夾傷 另外，愛麗思IRIS OHYAMA循環扇上下搖擺運作時，模擬兒童手指的試驗手指可被夾於風扇頭與底座之間的空隙，而試驗手指被夾到時所承受的力度，輕微超出標準上限。若家中有兒童，應將風扇放在兒童不能觸及的地方，避免受傷。

普樂氏Proluxury供應商回應消委會指，其委託獨立實驗測試結果較消委會的佳；愛麗思廠方指其測試結果均沒有超標，認為結果或因測試誤差所致。伊瑪牌、三信的供應商提供安全測試報告及證書，證明產品符合安全標準，認為消委會的物料阻燃性測試結果屬個別事件，但為保障消費者，均願意免費更換有關零件。Turbo Italy供應商表示會改良產品以確保符合安全標準。消委會未有列出其他相關廠商的回應。

消委會總幹事黃鳳嫺強調，雖然不符安全標準的風扇於正常使用下，不會構成危險，但標準的設計是經專家、廠商考慮及協議，並非草率決定，「超了標準便超了標準」，不管風險大或小，該會都會如實反映予公眾。消委會又提醒，宜把風扇放在平穩及不易絆倒的地方，並留有空間讓風扇擺動和散熱，風扇若發出不尋常聲音、氣味等，或外殼破爛，應停止使用及拔掉插頭，並安排檢查及修理。