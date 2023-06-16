下周一起18區設器官捐贈推廣站

【本報訊】衞生署呼籲市民踴躍支持器官捐贈，下星期一（19日）起的兩周內加強推廣，在全港18區設置器官捐贈推廣站，方便市民了解器官捐贈的資訊及即場於中央器官捐贈登記名冊登記。

衞生署將於6月19日至6月30日期間，分別於多個地區康健中心、社區會堂、民政諮詢中心等設置18個器官捐贈推廣站，讓市民即場登記捐贈器官的意願，為輪候器官移植的病者及其家人帶來希望。

逾2000人急需器官移植 衞生署早在2008年設立中央名冊，方便有意捐贈器官的人士自願登記，妥善及安全地記錄其捐贈器官的意願。有關的器官捐贈醫護人員，會透過中央名冊得悉去世者捐贈器官的意願，並讓捐贈者家人知道其遺愛人間的心願，以成全其遺願。

衞生署表示，香港現有超過2,000名器官衰竭病者急切需要器官移植。若得不到合適的器官，他們需依賴儀器和藥物延續生命，當中有不少病者因等不及適合的器官便離世。為縮短病者的等候時間，使他們能及早重獲新生，市民積極支持器官捐贈尤其重要。