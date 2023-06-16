港府解除 伊波拉 寨卡 戒備級別

【本報訊】政府昨公布即時解除「伊波拉病毒病準備及應變計劃」和「寨卡病毒感染準備及應變計劃」下的戒備應變級別。政府會繼續監測相關傳染病於世界各地及本地的情況，按照最新發展和風險評估，適時檢視和更新應變級別。

個案亦須即時呈報 政府於2019年7月及2016年3月分別就伊波拉病毒病和寨卡病毒感染啟動應變計劃下3個級別中最低的戒備應變級別。由於病毒性出血熱（包括伊波拉病毒病）和寨卡病毒感染均屬香港法定須呈報傳染病，任何懷疑或確診個案均須即時呈報，以展開調查、控制和監察。在戒備應變級別解除後，這些措施繼續生效。衞生署會向醫生和私家醫院發信，講解有關更新。

世界衞生組織於2019年7月宣布將剛果民主共和國爆發的伊波拉病毒病定為「國際關注的突發公共衞生事件」，其後認為當地的爆發已完結，遂於2020年6月終止將伊波拉病毒病定為「國際關注的突發公共衞生事件」。在本港，政府於2019年7月18日啟動戒備應變級別，至今並沒有錄得伊波拉確診個案。

而世衞於2016年2月至11月期間將「小頭症、其他神經系統疾病及寨卡病毒」定為「國際關注的突發公共衞生事件」。香港沒有發現寨卡病毒傳播至人類的最主要病媒的埃及伊蚊，而本地常見的白紋伊蚊則被視為可能的病媒。政府於2016年3月11日啟動戒備應變級別。本港至今錄得3宗輸入個案（兩宗於2016年及一宗於2017年），而自2019年8月後香港亦再沒出現懷疑個案。