網騙多如雨後筍 犯罪天堂非虛傳

全香港700多萬市民，只要有手機，恐怕經常都會收到疑似騙徒來電，詐騙集團可謂有恃無恐，令人髮指！呢，政府成日強調罪行一宗都嫌多，被騙徒呃咗一蚊都唔抵；而事實係中伏嘅市民何其多，有啲電話騙案尤其令市民深惡痛絕，皆因連90歲阿婆嘅棺材本都想呃，呢啲咁嘅騙徒何止無人性，簡直係無底線嘅人渣！

各位，香港治安近年崩壞，連帶詐騙案亦逐年提升，涉及嘅金額億億聲，點會係「一蚊也嫌多」吖！呢，大家如果不善忘，2021年一名90歲婆婆於5個月內被騙走約2.5億元巨款，成為歷年涉及最高金額嘅假冒內地官員電話騙案。事實上，詐騙熱潮從來未退，執法部門喺短短一周內，共接獲130宗網購騙案，話就話按周下跌逾兩成，但當中關於演唱會門票嘅騙案仍有至少27宗，最大一宗騙案損失超過23萬元。

騙徒手法層出不窮而且大小通吃。截至尋日，最常成為騙徒幌子嘅高危貨品，首3位包括演唱會門票；主題公園門票、船票及酒店、露營、旅遊套票；手袋。其餘依次為電子遊戲機、遊戲產品、化妝護膚產品、電器、相機、電腦、海鮮食品及手錶。琳琅滿目，可謂漪歟盛哉！又如水銀瀉地，無孔不入。

呢嗱，詐騙專頁方面，一樣遍布各大社交平台，目不暇給，當中不排除假冒同名專頁或帳號。市民切勿貪一時之便，為防受騙，真要網購應光顧官方平台，並提防不明來歷嘅賣家，了解清楚賣方背景，搜索其電話號碼、銀行戶口號碼、專頁名稱等資料並留意負評。做個精明網購者，要多做資料搜集，切勿求其，否則損失時想追討就難喇！

眼見網騙多如雨後春筍，為打擊新型科技罪行，律政司建議刑事檢控科設立科技罪行分科，並新增一個首席政府律師職位。立法會人事編制小組委員會尋日審議有關建議，有議員關心現時科技騙案每年增長，當局都認同科技罪行嘅案件數目明顯上升，過去6年增加3倍。詐騙案今年首季增加到8,886宗，較去年同期上升六成半，超過七成同網上騙案有關。睇見啲網騙數字好似啪咗「偉哥」咁扯住上升，難怪有議員擔心咁落去，「香港容乜易變犯罪天堂」，甚至以為港人錢多、人傻，特登漂洋過海來香江呃香港市民，咁就該煨咯！委員會最終同意項目，並交由財委會審批。

各位，呢個首席政府律師職位每年預計開支約375萬元，分科另設一個首長級副首席律師及助理首席政府律師、9位政府律師或高級政府律師，陣容都可謂鼎盛，議員都擔心如今「仿真人」等人工智能罪案增加，例如假扮阿媽要求支付贖金，要言之，道高一尺，魔高一丈，新增職位真係要想方設法打擊科技罪行，切勿又係雷聲大雨點小吖！