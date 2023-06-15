冰鑑春秋：皇帝不急急死太監

侯友宜的民調今年3月前的勇冠三軍，到現在的欲振乏力，雖然令不少專家跌破眼鏡，但一切都有脈絡可循。首先，侯一直被人質疑「藍皮綠骨」，雖然是資深國民黨黨員，卻被陳水扁提拔成為警政署長，當選新北市長後儘管是藍軍諸侯，卻始終呈現若即若離態度，無論是刻意疏遠韓國瑜或是在四大公投時「歲月靜好」，都讓人覺得他的想法跟國民黨相去甚遠。

在獲得國民黨徵召參選後，原本外界以為他會積極尋訪郭台銘、韓國瑜等山頭尋求支持，沒想到除了打幾個電話，侯友宜並沒有甚麼明確動作，就連對時事話題的反應也依然故我，還是「聽君一席話，如聽一席話」的廢話連篇，馬上被網絡鄉民奉上「hohoGPT」的稱號，譏笑他連AI軟體都不如。

面對各方責難鞭策，侯友宜也並非沒有反應，他開始展現炮火，對兩岸、核能等議題逐漸表態，但習慣性的繞圈子說話方式，別說一般民眾，連媒體都沒有耐性傾聽，到政大接受學生挑戰時的答非所問，更被剪輯製作成短影片在網絡流傳，「低配版韓國瑜」的封號不脛而走，於是昔日的警網英雄淪落為今日的政壇狗熊。

近日幼兒園餵藥事件反應遲緩，更讓侯友宜聲望跌落谷底，許多藍軍人士心急如焚提出建言，希望他盡快調整應對與作戰方式，追上競選的腳步；侯友宜並非沒有聽見，例如他決定親自到新北市議會對餵藥案做專案報告，就可以知道他也想要改變，但應答方式與步調卻還是令人感到慢半拍，完全無法體認到他的積極作為。

皇帝不急急死太監，侯友宜似乎安步當車，但綠營媒體已宣稱換侯戲碼可能上演，侯要是不盡快振衰起敝，藍軍跳車潮恐怕很快就會出現。